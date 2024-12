Getty Images

Udinese, Brenner a sorpresa in tribuna per scelta tecnica

Paolo D'Angelo

23 minuti fa



Sorpresa in casa Udinese: l'allenatore dei friulani Kosta Runjaic ha deciso di mandare in tribuna Brenner, che non figura nella distinta della formazione friulana per il match contro la Fiorentina.



Come riportato da Sky Sport, dietro all'assenza del centravanti brasiliano non ci sarebbe alcun problema fisico, bensì una scelta tecnica dell'allenatore tedesco.