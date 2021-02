L'Udinese affianca la Spal nella corsa a Donnarumma, offrendo Nestorovski in cambio al Brescia. Dove il presidente Cellino conferma in panchina l'allenatore Dionigi. Intanto il ds Perinetti è in pressing per Cavion (Ascoli), Ciurria (Pordenone), Christensen (Nordsjaelland) e Pettinari (Lecce, dove arriva in prestito dal Besiktas il nazionale turco Guven Yalcin), che interessa pure al Pordenone.