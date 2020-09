Secondo TRT Spor la trattativa che doveva portare l’attaccante dell’Udinese classe ’89 Stefano Okaka al Fenerbahce ha subito una busca frenata. I turchi si sarebbero spaventati di fronte alla richiesta di un indennizzo e della cifra di esso, 4 milioni di euro, per acquistare il giocare, speravano infatti che si liberasse a zero.



Il giocatore, 33 presenze 8 gol e 2 assist nell’ultima stagione in bianconero, aveva già detto si ai gialloblu, sposando appieno la possibilità di effettuare un’esperienza in Super Lig.