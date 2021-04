Udinese-Cagliari 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 10’ s.t. Joao Pedro rig.



Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck (33’ s.t. Braaf); Molina, Arslan, Walace, Pereyra (41’ s.t. Llorente), Larsen (41’ s.t. Ouwejan); Forestieri (15’ s.t. Nestorovski), Okaka. All. Gotti.



Cagliari (3-5-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin (42’ s.t. Zappa), Nainggolan, Deiola (33’ s.t. Duncan), Asamoah; Joao Pedro (33’ s.t. Simeone), Pavoletti (45’ s.t. Rugani). All. Semplici.



Arbitro: Guida di Torre Annunziata



Ammoniti: 45’ p.t. Pavoletti (C), 14’ s.t. Nainggolan (C)