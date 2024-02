Udinese-Cagliari 1-1, il tabellino

Udinese-Cagliari 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 14’ Zemura (U), 43’ Gaetano (C)



Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue (65’ Ferreira), Lovric (83’ Payero), Walace, Samardzic, Zemura (65’ Festy); Thauvin (79’ Brenner), Lucca (79’ Success). A disposizione: Silvestri, Padelli, Zarraga, Davis, Tikvic, Kabasele. All. Cioffi



Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa (78’ Di Pardo), Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Deiola, Jankto (78’ Nandez); Gaetano; Luvumbo, Lapadula (78’ Pavoletti). A disposizione: Radunovic, Iliev, Viola, Prati, Wieteska, Sulemana, Petagna, Obert, Azzi. All. Ranieri



Arbitro: Mariani



Ammoniti: Lucca (U), Dossena (C), Augello (C), Giannetti (U), Ferreira (U)



Note - Recupero: 1’ e 5’. Possesso: 53%-47%. Corner: 3-4. Assist: Ehizibue (U), Augello (C). A