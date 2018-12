Udinese-Cagliari 2-0 (1-0 fine primo tempo)



Marcatori: 39' p.t. Pussetto, 12' s.t. Behrami



Assist: 39' p.t. Larsen, 12' s.t. Pussetto



Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen (45' s.t. Pezzella), Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; Pussetto (34' s.t. Balic), Lasagna. All. Nicola



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna (31' s.t. Faragò), Ceppitelli, Romagna, Pisacane; Ionita (17' s.t. Pajac), Bradaric, Barella; Joao Pedro; Farias (20' s.t. Sau), Cerri. All. Maran



Arbitro: Mariani di Aprilia



Ammoniti: 26' p.t. Nuytinck, 45' p.t. Farias (C), 45' p.t. Larsen (U), 22' s.t. Pussetto (U), 40' s.t. Bradaric (C)



Espulsi: 6' s.t. Ceppitelli (U), 33' s.t. Mandragora (U)