Udinese-Cagliari 2-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 39’ p.t. De Paul (U), 39’ s.t. Joao Pedro (C), 40’ s.t. Fofana (U)



Assist: 39’ p.t. Fofana, 39’ s.t. Faragò (C)



Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul (25’ s.t. Jajalo), Mandragora, Fofana, Sema (21’ s.t. Ter Avest); Okaka, Lasagna (34’ s.t. Pussetto). All. Gotti.



Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis (1’ s.t. Pellegrini); Ionita, Cigarini, Rog (36’ s.t. Ragatzu); Nainggolan; Joao Pedro, Simeone (15’ s.t. Cerri). All. Maran.



Arbitro: Piccinini di Forlì



Ammoniti: 30’ p.t. Pisacane (C), 9’ s.t. Rog (C), 18’ s.t. Mandragora (U), 24’ De Maio (U), 44’ s.t. Okaka (U), 45+6’ s.t. Klavan (C)



Espulsi: 45+2’ s.t. Pisacane (C)