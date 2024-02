Udinese-Cagliari, le formazioni ufficiali: Lucca c'è, Ranieri sceglie Lapadula

Sfida salvezza al Bluenergy Stadium di Udine. Alle 15 scendono in campo Udinese e Cagliari che arrivano al match con umori opposti. La squadra di Cioffi ha vinto in casa della Juve, quella di Ranieri non si riesce a scrollare dalle ultime posizioni e lo stesso allenatore testaccino ha pensato di dimettersi.



Nel match di oggi assente Pereyra, ci sono invece Samardzic e Thauvin alle spalle di Lucca. Cambiano anche i sardi che si affidano davanti alla coppia Luvumbo-Lapadula.



Le formazioni ufficiali



Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Zemura; Thauvin, Lucca.



Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Deiola, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Lapadula.