Udinese-Cagliari LIVE, le formazioni ufficiali: Lucca c'è, Ranieri sceglie Lapadula

Udinese-Cagliari in campo per la 25ª giornata di Serie A 2023/24. Calcio d'inizio allo stadio BluEnergy Stadium di Udine alle ore 15:00. Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime nove gare disputate in Serie A contro l’Udinese, 1-0 esterno il 21 aprile 2021 grazie alla rete di João Pedro. Non ci sarà Pereyra nei bianconeri, Lapadula guida l'attacco di Ranieri.



Le formazioni ufficiali



Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Zemura; Thauvin, Lucca.



Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Deiola, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Lapadula.