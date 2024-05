Udinese, Cannavaro: "Grande emozione sul gol. Salvezza? Sarà difficile, ma andremo a giocarcela"

, tecnico dell', è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l'Empoli arrivato grazie alla rete nel finale di Lazar Samardzic.“Grande emozione, era fondamentale raggiungere questo pari per come si era messa la partita. Abbiamo provato a vincerla, con Davis grande opportunità non sfruttata. Partita tesa ma si sapeva”.“Dobbiamo andare a giocarcela anche lì. Non sarà facile e lo sapevo anche prima di iniziare in panchina qui a Udine. Sono partite dove non conta solo l’aspetto tattico ma anche quello nervoso. Questo punto ci permette di andare a Frosinone e giocarcela”.

“In queste gare sicuramente subentra l’insicurezza, ci stiamo provando a proporre qualcosa in più ma c’è anche l’avversario in campo. Sicuramente poteva finire diversamente con quel gol.”“Sicuramente i ragazzi sono stati bravi a non perdere la testa dopo il gol. Gli avevo detto di continuare a giocare e lo hanno fatto senza perdere la testa e innervosirsi".“E' andato direttamente negli spogliatoi dopo il cambio? Non l'ho visto, ero preso dalla gara. Il cambio non era una punizione, avevo bisogno di centimetri e fisicità, alla fine ho bisogno di tutti”.

“Se avere l'Empoli dietro cambia qualcosa? No, non cambia nulla, dobbiamo andare li e giocarcela senza calcoli. So che ci sarà una settimana difficile dove dovremo lavorare tanto ma i miei ragazzi oltre ad essere giocatori sono grandi uomini”.