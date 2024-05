Udinese, Cannavaro: 'Il destino è nelle nostre mani. Pereyra ha un problema al ginocchio'

L'ha bisogno di punti per la salvezza e nel posticipo della 35esima giornata di Serie A cerca l'impresa contro ilal Bluenergy Stadium di Udine.Prima del calcio d'inizio, il tecnico dei friulaniè intervenuto a DAZN: "Sicuramente avere più personalità, anche se giochiamo contro una squadra molto forte. Avere il coraggio di andare avanti, cercare le soluzioni provate questa settimana. E soprattutto cercare di fare dei punti".- "No, Pereyra lo lasciamo un po' tranquillo perché ha un problema al ginocchio. Brenner da quando sono arrivato si è sempre allenato molto bene. Il calcio è fatto di opportunità, spero che possa fare bene con le sue caratteristiche che non le dico perché se no hanno il tempo di studiarle meglio (ride, ndr). A parte gli scherzi sicuramente è un giocatore importante, nell'uno contro uno e il tiro da fuori ha grande qualità".

- "Sicuramente tanti, fa piacere. Però per me stasera è una partita importante, dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti, poi da domani si volta pagina e si guarda avanti".- "No (ride, ndr), ma al di là del risultato degli altri dobbiamo essere concentrati su noi stessi. Cattivi su ogni palla, che il nostro destino è nelle nostre mani. Giochiamo contro una squadra, poi giocheremo contro squadre che stanno lottando come noi. Molto stimolante da questo punto di vista".