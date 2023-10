E’ allarme rosso in casa Udinese in merito alle condizioni di Gerard Deulofeu. Secondo quanto riferisce Il Messaggero Veneto, il ginocchio destro operato tre volte dà ancora problemi, costringendo il calciatore spagnolo ad indossare un tutore e rendendo impronosticabile la data del suo ritorno in campo. La deadline prevista per gennaio 2024 rischia di slittare ancora.