In attesa di ufficializzare l'esonero di Igor Tudor, che non ha convinto la dirigenza durante la permanenza sulla panchina friulana, l'Udinese continua la ricerca del nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Sembrava fatta per l'arrivo di Cesare Prandelli, reduce dall'esperienza all'Al Nasr, ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com il club bianconero avrebbe sondato il terreno per Rolando Maran, esonerato lo scorso 29 aprile dal Chievo. Ore di riflessione per la dirigenza friulana: Prandelli resta in pole, ma prende quota la candidatura dell'ex tecnico dei clivensi.