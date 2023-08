Udinese-Catanzaro 4-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 9’ Lovric (U), 12’ Vandeputte (C), 49’ Beto (U), 64’ (r) Thauvin (U), 90+3’ Lucca (U)



Udinese (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Masina (66’ Guessand); Festy (67’ Ferreira), Zarraga, Walace, Lovric, Zemura (67’ Kamara); Thauvin (88’ Aké), Beto (73’ Lucca). A disposizione: Padelli, Piana, Success, Abankwah, Semedo, Camara, Pejicic, Nwachukwu, Zunec. All. Sottil



Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Veroli (80’ Olivieri), Brighenti, Scognamillo; Situm, Pontisso (80’ Pompetti), Sounas, Ghion (65’ Curcio), Vandeputte; Brignola (65’ Verna), Biasci (66’ D’Andrea). A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, Welbeck, Bombagi, Katseris. All. Vivarini



Arbitro: Minelli



Ammoniti: Masina (U)