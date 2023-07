Scambio di documenti in corso tra Udinese e Fenerbahce per Rodrigo Becao. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il giocatore continuerà dunque la sua carriera in Turchia, a Istanbul, lasciando la Serie A dopo quattro stagioni, nelle quali ha vestito sempre la maglia dei friulani. Il contratto del difensore brasiliano con l'Udinese scadeva il prossimo 30 giugno 2024, e nonostante i bianconeri volessero rinnovare l'accordo, Becao ha preferito cambiare aria, con il club della famiglia Pozzo che incasserà 10 milioni di euro dalla cessione. Nelle prossime ore è attesa la definitiva fumata bianca con tanto di visite e comunicati ufficiali.