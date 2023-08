Serio infortunio muscolare per il neo-attaccante dell'Udinese Brenner: l'attaccante brasiliano classe 2000, acquistato dal Cincinnati FC, ha subito una distrazione muscolare in occasione della partita amichevole contro la Pro Gorizia del 12 agosto scorso. Secondo Il Messaggero Veneto, gli ultimi esami clinici hanno rivelato un problema più serio del previsto, che rischia di tenere il calciatore ai box per circa due mesi.