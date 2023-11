È considerato uno dei talenti più cristallino del calcio italiano, già convocato in Nazionale A da Roberto Mancini e protagonista nel recente Mondiale da Under 20. Il trequartista classe 2006 Simone Pafundi non sta trovando spazio nell’Udinese e, secondo Sky, chiederà la cessione a gennaio a meno che il nuovo tecnico Cioffi decida di puntare su di lui.