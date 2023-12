L'non va oltre il pareggio contro il, facendosi riprendere all'ultimo respiro da un gol di Henry. Nei minuti successivi al match, il tecnico bianconeroha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:"Questa squadra è andata a prendere punti su campi inaspettati, ovviamente sono molto amareggiato dal pareggio, poi sono qui da cinque partite, l'analisi complessiva sui risultati si può fare a fine campionato, io sono convinto che abbiamo mezzi per uscirne"."Chi parla di sfortuna è un perdente, se voglio essere proprio cattivo con i ragazzi posso vedere quei 7-8 minuti post 2-0 in cui siamo calati, da dopo il pareggio per la smania di vincere abbiamo ritrovato il vantaggio e poi sono dettagli. Non trovo però niente di così grave che giustifichi il non aver vinto, non dico che vada tutto bene, c'è da lavorare e continueremo a farlo"."Sono contento per Lucca, per un attaccante è importante segnare ed è entrato molto bene. Thauvin è subentrato bene, ha fatto una bella gara da titolare contro la Roma, oggi è partito dalla panchina e non ha battuto ciglio"."Pafundi è scelta tecnica, Pereyra non si era allenato a pieno regime e ho deciso io di rischiarlo. Success ha preso una ginocchiata, cose di gioco. Non ci sono cose grave. Silvestri aveva i crampi già all'intervallo, è un ragazzo emotivo e ha vissuto lo stress".A Dazn, il tecnico ha poi aggiunto:"Non entro in merito, devo rispettare il lavoro degli altri. Non c'è da commentare, c'è da pensare cosa potevamo fare meglio nei 107 minuti e faccio fatica a trovare cose migliorabili. Lavoreremo su quelle".