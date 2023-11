Il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Milan:



"Credo che la voglia di vincere faccia parte di noi, di me: avevamo poche possibilità di giocarcela, le abbiamo messe tutte sul piatto. Non possiamo permetterci di non affrontare le grandi 15 metri più in basso. Questa vittoria è per la gente di Udine. Legame? Sì, c'è, qualche volta il treno sbagliato porta alla stazione giusta. E' stata una settimana infinita, tre partite di seguito, devo dire bravi alla squadra perché la sfortuna in Coppa Italia è stata bilanciata oggi".



MARCARE LEAO - "Perez è stato stratosferico, il campione che lui è, lo dico senza ritrosie. Bravo Ebosele, bravo anche chi è entrato come Ferreira. Non era facile con giocatori incattiviti per via di un risultato pesante".



MILAN - "Siamo venuti a giocare le nostre carte, con un pizzico di fortuna e tanta resilienza, posso dire solo bravi a tutti".



EBOSELE E ZEMURA - "Sui 100 metri se la giocano alla pari, anche se arrivano sempre dietro di me..."



ALLUVIONE A FIRENZE (è fiorentino, ndr) - "Con lo staff abbiamo pregato prima della partita, per loro, non per il calcio. Stanno morendo delle persone, l'acqua scende ma il dolore delle persone resta. Ci siamo sentiti di fare questo in privato".