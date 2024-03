Udinese, Cioffi cambia Payero dopo appena 31 minuti: il motivo e perché Ehizibue ha giocato anche meno

Episodio particolare durante il primo tempo di Udinese-Torino. Il tecnico dei friulani Gabriele Cioffi ha, infatti, effettuato il primo cambio della sfida del Bluenergy Stadium al 31' del primo tempo, sul risultato di 1-0 in favore dei granata. Nessun infortunio o problema fisico alla base della decisione, bensì una scelta di natura tecnica. A farne le spese è stato Martin Payero, richiamato improvvisamente in panchina e sostituito da Kingsley Ehizibue.



LA REAZIONE - Secondo quanto riferito da DAZN, Payero non ha preso positivamente il cambio, uscendo dal campo molto perplesso prima di dirigersi verso gli spogliatoi, sbattendo anche la porta con un gesto di stizza.



EHIZIBUE GIOCA ANCORA MENO - Entrato al 31' della prima frazione di gioco, Ehizibue ha incassato un cartellino giallo sul finale del primo tempo. Una sanzione che ha spinto Cioffi a sostituirlo ad inizio ripresa, dopo appena 14 minuti, facendo entrare Ebosele. Con 28 minuti giocati, la sua partita è durata addirittura meno del compagno Payero.