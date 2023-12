Il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona:



"Il dubbio tra Kabasele e Perez per sostituire Bijol c'è stato, è un giocatore che si esprime meglio in mezzo ai tre, dove è la sua comfort zone".



CONTRO LA SUA EX - "La vivo come una normale, a Verona non c'è stato tempo di provare emozioni ma esperienze visto che è stato tutto così veloce. È una partita importante come lo sono tutte. Abbiamo lavorato sull'atteggiamento di squadra e su come vincere le partite. Sono più quelle che si vinceranno con questo atteggiamento che con un altro".



FERREIRA - "Contro l'Atalanta ha dimostrato di essere utile alla squadra in quella posizione, alza la competizione anche per gli altri. Sono felice di aver avuto ragione facendolo giocare lì in una posizione in cui mi ha dimostrato. Può giocare sia lì che quinto".



THAUVIN - "L'ho visto con equilibrio perché è un campione vero e lo ha dimostrato. Come tutta la squadra ha avuto un primo tempo scialbo e non è un caso che dopo si è ripreso".