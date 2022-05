, tecnico dell', presenta ai canali ufficiali del club la partita con la Salernitana: le sue dichiarazioni."Lo sport in generale è adrenalina. Indubbiamente sarà una cornice infuocata che alzerà il livello di adrenalina"."E' stato un piacere vivere la settimana. I ragazzi sono attaccati con la testa, nonostante lo scivolone contro lo Spezia abbia lasciato amaro in bocca a tutti, abbiamo tenuto fede al proposito di andare in vacanza dopo il 23 maggio. L'obiettivo è di fare una prestazione solida e ambiziosa"."La partita dell'andata è il passato ma è un passato che ci ha insegnato e da cui vogliamo imparare. Domani ci aspettiamo più partite nella partita, il primo scenario che ci prospettiamo è quello di una Salernitana diretta che proverà a schiacciarci e a far gol subito ma noi terremo botta."Sono usciti molto acciaccati dall'ultima partita hanno saltato diversi allenamenti. Saranno sicuramente della partita, proveremo domani per valutare se lo saranno dal primo minuto o in corsa"."Domani ci sarà in campo la formazioni migliore per garantire il raggiungimento del nostro obiettivo: tornare da Salerno col massimo dei punti sapendo che troveremo di fronte un avversario che ha l'ultima chance e farà di tutto per vincere ma ci troverà pronti per onorare l'impegno".