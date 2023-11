L'strappa un punto all', che avrebbe potuto avere un sapore di vittoria senon avesse segnato il gol del pareggio a fine partita. Durante il match anche un rigore sbagliato da, mentre il gol del vantaggio è targato. Nel post partita ha parlatotecnico dei bianconeri. Queste le sue dichiarazioni a Dazn:"La sfortuna non esiste. Potevamo coprire di più la palla, ma non vedo il motivo di cercare il non positivo, ci sono così tante cose positive oggi.""Non ho trovato una squadra malata. Se devo risponderti devo dire che la medicina l'abbiamo trovata, l'hanno trovata i ragazzi. Abbiamo affrontato faccia a faccia l'Atalanta. Chiunque avrebbe firmato per fare 3 punti in 3 partite, noi ne abbiamo fatti 5"."Il punto a Monza ha segnato una ripartenza, contro una squadra difficilissima, forse la peggiore che ci poteva capitare per il modo in cui gioca. La classifica non la guardiamo, perché il campionato è appenainiziato"."Isak segnerà 7-8-10 gol, come Lucca, come Tucu, come Vivaldo, come Pafundi, come tutti quelli che entreranno. Non dobbiamo mettere la croce sull'attaccante"."Quando cadi e ti fai male sai dove devi appoggiarti, credo che un allenatore si veda dopo un momento difficile. Credo di aver fatto vedere di esserci, dovrò far vedere di esserci fino a fine campionato."In conferenza stampa il tecnico ha aggiunto:"Ha fatto una grande partita, si è tolto il mantello, questo spingerà Lovric a fare ancora meglio, così come Samardzic, al quale vanno i miei complimenti. Ora si gusti la nazionale e si ripresenti più affamato di prima"."Dico bravo a Festy come a tutti, così come è stato bravo Ferreira, quando affrontiamo la settimana con umiltà poi è naturale che vengano fuori le qualità"."Ferreira ha avuto problemi di stomaco già nell'intervallo".