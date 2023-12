Intervistato da Dazn, Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, ha parlato così:



"La mia scelta è stata di aspettare l'Inter bassa, tarpando le ali a Barella. Sapevo che avremmo concesso metri e che i loro terzini avrebbero portato profondità. Ho pensato a una partita di sofferenza. Il rigore ci ha spento il cervello. Questo non deve accadere. Non sia mai che il dio del calcio ti porti a un pareggio. La loro qualità è questa, ti sfondano. Abbiamo staccato la testa. Il rigore era dubbio dal campo e io non commento.



Ai microfoni di Sky, il tecnico ha poi aggiunto:





I GIOVANI? - "Vedo tanti diamanti grezzi. Samardzic e Zemura hanno un potenziale enorme, posso andare avanti con Ebosele, Lucca e altri... mi son fregato da solo perché ora li devo dire tutti (ride, ndr)".



LE QUALITA' DELL'INTER? - "Mi violenti un po' a fare i complimenti all'avversario. La priorità era levargli la profondità, ma hanno avuto pazienza e consapevolezza. Quando si stavano innervosendo abbiamo preso il rigore e poi siamo stato un po' 'pollacchiotti' perché volavemo pareggiarla subito. Siamo stati ingenui perché volevamo aggredire e ripartire, ma quello è il gioco dell'Inter che ha fatto penare il Napoli e non siamo a quel livello".