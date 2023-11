Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Roma:



“Ci è mancato il primo tempo: non possiamo permetterci di venire a Roma e concedere una frazione di gioco, oltre alla fiducia, a una squadra che sulla carta percepivo in difficoltà. Se si sta a guardare con le grandi rischi di andare sotto. Sono contento della reazione nel secondo tempo, ho visto segnali di una squadra che sa cosa fare. Però il 3-1 finale è un risultato pesante da digerire. Noi, purtroppo, o siamo bianchi o siamo neri, il grigio non ci appartiene. La Roma nel primo tempo ha sfruttato questa cosa”.



COSA MANCA - “In questo caso non è coraggio, perché prima della gara sentivo fiducia e gioia di giocarsela. Ho visto più indecisione, una squadra come la nostra non può permettersi questo: noi dobbiamo andare a cento, subito. Se poi gli avversari sono più bravi e fanno gol, dobbiamo continuare ad andare a cento. Non possiamo regalare un tempo”.



PRIME SENSAZIONI - “I bilanci fateli voi, in economia non ero bravo. Il mio lavoro deve giudicarlo chi mi paga. Io sono giudicante dei ragazzi e di loro sono contentissimo, sono sicuro che quanto accaduto oggi non accadrà più”.



PEREYRA - “Sta benino, me lo dirà stasera quando lo chiamerò. Ma Thauvin, che oggi lo ha sostituito, ha fatto una grande partita”.