Udinese, Cioffi: 'Pereyra lo vedo anche come portiere. Il ruolo di Ebosele e il ritiro di Deulofeu...'

Alla vigilia di Udinese-Genoa, ha parlato in conferenza stampa Gabriele Cioffi: ecco le sue parole.



DEULOFEU - "Sono molto vicino a Gerard, è una persona speciale e nella mia prima avventura da allenatore è stato un elemento importantissimo. Devo ancora offrirgli una pizza che avevamo scommesso. Darà filo da torcere all'infortunio, è un ragazzo intelligente e motivato. Campione si era, campioni si resta. Per un suo ritiro se ne parlerà tra almeno tre o anche quattro anni".



MOMENTO DI FORMA - "Pretendiamo di più da noi stessi. I risultati sono buoni, l'andamento è positivo ma pretendiamo di più perchè sappiamo di avere una grande potenziale. Gli errori si affrontano di squadra, non esistono singoli capri espiatori".



EBOSELE - "Secondo me Festy ha un grande potenziale. Quando gioca a destra alcune volte si infogna da solo se non trova spazio. L'ho messo a sinistra perchè ha un buon cross con il mancino e se non trova sbocchi può dare palla con il destro".



PEREYRA - "Tornerà con la Salernitana, lo vedo quinto, mezzala, seconda punta, punta, play e anche portiere. Vedo un giocatore che voglio in campo".