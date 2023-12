Il tecnico dell'Udinese, Gabriele Cioffi, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Sassuolo:



"Lo stato d'animo è quello di un allenatore che ha visto una squadra attenta che ha rispettato le qualità dell'avversario, passando meritatamente in vantaggio anche se è stata una partita molto equilibrata. Persa la parità numerica ho visto due errori individuali che ci sono costati cari ma anche tante cose positive. Gli dico bravi perché non era semplice, pur sapendo che così non va bene".



PEREYRA - "Direi di sì, perché insieme a pochi altri è l'unico che sa leggere i momenti della partita e tira fuori il colpo di classe".



LUCCA - "Sono contento che abbia fatto 4 gol da quando sono arrivato, dove può arrivare lo sa solo lui. Dipende da cosa fa e da come si gestisce. Il potenziale c'è come c'è in altri ragazzi da valorizzare. Dobbiamo dare costanza ai risultati per uscire il prima possibile da questa zona".