Udinese, Cioffi: 'Riabbracciamo Pereyra, ma senza Walace ho un dubbio in mezzo'

Il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi è intervenuto in conferenza stampa verso la sfida contro la Lazio:



"Siamo concentrati, siamo motivati, vogliosi, ricerchiamo il coraggio ma la squadra ha sempre avuto coraggio. Non voglio difendere niente, ma la squadra toppa un tempo a Genova, giocando poi una ripresa di carattere con un uomo in meno. La gara con la Salernitana è condizionata da un'ingenuità, ma la squadra ha dimostrato di essere presente e lo dimostreremo lunedì. Gli episodi dei singoli non sono stati sottovalutati".



PEREYRA - "Si è allenato tutta la settimana, parlerò con lui e capirò come si sente".



MOMENTO E ASSENZA WALACE - "Sì è il momento più complicato ma troveremo la soluzione. L'assenza di Walace è pesante ma sono convinto che chi lo sostituirà farà una grande partita. Pereyra ha qualità tali che anche in una prestazione opaca sposta, catalizza la squadra, fortunatamente siamo sulla via della soluzione, lo abbracciamo, ma chi lo ha sostituito non ha fatto male, ha fatto bene con caratteristiche diverse".



CHI IN REGIA - "E' un'opzione e dipenderà un po' tutto da come deciderò di usare Pereyra, può fare quel ruolo Zarraga, può farlo Lovric, un po' meno Payero perché non lo aiuta per caratteristiche".



KRISTENSEN . "Ho detto quello e lo avrei fatto perché con il Genoa l'ho visto in confusione e talvolta a un giovane fa bene anche restare a riposo. Questa settimana l'ho visto diverso, ci dormirò su e poi prenderò le decisioni".



LAZIO - "E' squadra che gioca tre anni assieme, con tanti ragazzi importanti come Cataldi, Kamada, hanno assenze che però per l'organico a disposizione sono relative".



PRESSIONI - "Un ragazzo giovane, che viene da un campionato differente, con pressioni diverse, standard di allenamento diverse, non sottovalutando tanti aspetti culturali, sono cambi importanti in ragazzi molto giovani. Capisco che all'esterno si abbia poca pazienza, ma noi dobbiamo averla, cercando di vivere con serenità l'errore perché questi ragazzi sono il futuro dell'Udinese, ci dobbiamo credere tutti".