Udinese, Cioffi rischia: due i nomi pronti per subentrare

Il pareggio casalingo con la Salernitana potrebbe non bastare a Gabriele Cioffi. L'Udinese infatti starebbe riflettendo sulla posizione del proprio allenatore che non è ancora riuscito a tirare fuori il club friulano dalle sabbie mobili della zona retrocessione.



SI CAMBIA? - Secondo Il Messaggero Veneto, i troppi pareggi (e le mancate vittorie contro Cagliari e Salernitana) hanno aperto ore di riflessione per la famiglia Pozzo: la posizione del tecnico quindi non è più salda. Dopo aver sconfitto a sorpresa la Juve, l'Udinese si è inceppata contro due dirette contendenti all'obiettivo stagionale, ritenute meno forti dal club, racimolando solo 5 punti nelle ultime 5 gare. A pesare sulla decisione potrebbe essere anche il parere espresso dai tifosi presenti ieri al Bluenergy Stadium che, dopo il triplice fischio, hanno subissato di fischi la squadra, rivolgendo duri cori ai giocatori. L'ambiente insomma è in fibrillazione e, al momento, non è da escludere un nuovo cambio in panchina. Due i nomi pronti per l'eventuale sostituzione: l'ex Luca Gotti e Leonardo Semplici.