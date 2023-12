Intervenuto in conferenza stampa, Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, ha parlato così prima della sfida di domani contro il Sassuolo:



LA DIFESA - "Ho già deciso chi giocherà. Scelte contate? Ne abbiamo cinque: Masina, Guessand, Tikvic, Kabasele e Kristensen.



SALVEZZA - "Il momento del nostro campionato dice questo, dobbiamo lavorare avendo molto chiaro quello che dobbiamo fare, quello che vogliono stampa, tifosi e chi ama l'Udinese è la stessa cosa".



SULLA SCONFITTA CON L'INTER - "L'Inter aveva avuto una settimana dura, le squadre che vanno a prenderla alta patiscono, allora li abbiamo aspettati bassi. Abbiamo preso un gol un po' aspro, difficile da mandar giù e la squadra ha staccato la testa. Al ritorno non so se affronteremo l'Inter in questo modo".