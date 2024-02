Udinese, Cioffi: 'Salvezza? Maratona che si vince con la testa'

L'Udinese si fa riprendere dal Cagliari, Zemura porta avanti i friulani prima del pareggio firmato da Gaetano. Non fa drammi Gabriele Cioffi, tecnico dei bianconeri, che a fine gara commenta a DAZN: "Grande primo tempo, per la mole di gioco prodotta avremmo potuto chiuderla. Ho visto buone trame di gioco. Il gol di Gaetano ha un po' spento l'entusiasmo. E' un errore che non dovevamo commettere, la difesa era schierata ed è mancata l'attenzione necessaria. Dobbiamo però riconoscere la bravura dell'attaccante. Essere troppo severi nell'analisi quando prendi gol sul primo mezzo tiro in porta sarebbe sbagliato. Delusione? C'è da crescere, guardiamo avanti. Tuttavia 4 punti tra Juventus e Cagliari costituiscono un buon bottino. Avessimo vinto oggi e pareggiato a Torino cosa sarebbe cambiato?".



TROPPE RIMONTE SUBITE - Un'altra rimonta subita dall'Udinese, Cioffi commenta: "A me le etichette non piacciono. Se guardiamo quanto accaduto nelle ultime settimane, siamo riusciti a conquistare diversi risultati utili di fila senza subire gol in due occasioni. Oggi non era facile preparare la partita contro il Cagliari, sono bravi a cambiare tanti moduli. Abbiamo fatto di tutto per vincerla, il primo tempo è stato di spessore e anche nel secondo ci sono state chance per portarci di nuovo in vantaggio. L'ho preparata insistendo su concetti e soluzioni chiare, lo abbiamo fatto bene. Poi, a lungo andare, hanno dato anche loro l'impressione di essere pericolosi".



LOTTA SALVEZZA - Un punto infine sulla lotta salvezza: "Crediamo nel lavoro, questa è una maratona che si vince se ci stai con la testa. Sono tutti vivi nella zona bassa della classifica, dobbiamo essere bravi ad andare avanti per la nostra strada senza abbatterci per un pareggio in casa e senza esaltarci quando si vince con la Juventus".