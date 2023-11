Intervenuto prima della gara con l'Atalanta, Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese ha parlato così: "Serve umiltà, l'umiltà che c'è stata andando da Monza a San Siro così come dovremo avere umiltà domani con l'Atalanta, dobbiamo avere umiltà e fame.



SU SAMARDZIC: "Non è ancora al massimo del suo potenziale. Gli chiedo come si va con la palla, lui mi risponde forte e senza ancora più forte. L'ho visto cresciuto col Milan".