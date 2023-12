Intervenuto in conferenza stampa prima della gara col Torino, Gabriele Cioffi, tecnico dei bianconeri, ha parlato così:



Su Ferreira e Perez centrale: "Il rientro di Joao Ferreira porta sicuramente competizione e alza il livello, in un momento di difficoltà di risultati aiuta. Perez in mezzo ha fatto bene e credo lo riconfermerò lì".



Su Success e Lucca in coppia: "Sì ci stiamo lavorando, potremmo arrivarci nel futuro".



Su Zemura: "Zemura è fuori, ha preso una brutta ginocchiata contro la Roma, lo ha penalizzato. Sicuramente domani non ci sarà ma poteva stare fuori molto di più".



Su Payero e Lovric: "L'assenza di Payero la vivo come una mancanza di competizione in questo momento, non mi preoccupa però chi lo sostituirà, il momento difficile di Lovric è superato nel momento in cui mi dimostra il giusto atteggiamento in campo".



Su Samardzic: "Quante possibilità ha di giocare? Un po'. Lui mostra motivazione in modo diverso dagli altri".



Su Zarraga vice Walace: "Oier è un palleggiatore, in partite meno fisiche può essere il vice Walace, contro il Torino che ha più fisicità lì non può giocare".



Su Ehizibue: "Ehizibue viene da un lungo infortunio, ha una struttura importante, si giocano in tre la maglia da titolare e con la competizione che si alza magari si alza anche la voglia di stringere i denti".