L’allenatore dell’Udinese Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan: "La gara di Coppa Italia non mi ha messo dubbi, ma mi ha portato certezze su chi ha giocato. Per conoscere i calciatori devo vederli giocare, e sono arrivato solo da nove giorni. Per questo ho schierati tanti giovani in campo, e loro hanno risposto. Masina? È fuori da tanto, bisogna avere cautela. Gli ho chiesto una mano in coppa con i giovani dalla panchina, ma da domani si aggiungerà a noi. Samardzic? A me di mercato non interessa nulla. Se gioca, deve correre al massimo con o senza palla, come fanno i suoi compagni. Se lo fa può essere un trascinatore, altrimenti abbiamo tante altre soluzioni. Lucca e Thauvin hanno fatto bene l’ultima partita, quindi dubbi ne ho. Con Pafundi parliamo di come migliorare: per me era giusto farlo esordire: sta crescendo, si è fatto trovare a disposizione e si allena bene".