Il tecnico dell’Udinese Cioffi argomenta il cambio di Samardzic in Torino-Udinese: "Non era la partita calzante per le sue caratteristiche, specialmente in questo periodo storico nel quale fatichiamo a giocare. La sostituzione è stata tecnica, l'ho visto un po' spento e non potevamo permettercelo. Fino a quel momento però mi era piaciuto".