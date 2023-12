L'Udinese si porta a casa 1 punto dalla sfida contro il Torino. Nel post partita, a parlare del match è stato Gabriele Cioffi, tecnico dei friulani. Queste le sue parole:



LA PARTITA - "La partita l'abbiamo gestita facendo quello che dovevamo fare, concedendo pochissimo al Torino. Non ricordo occasioni clamorose o svarioni della mia squadra. Abbiamo giocato da Udinese, sapendo di essere in difficoltà. Ai ragazzi devo dire bravi".



RISULTATI - "Non c'è niente da dire, questo atteggiamento e il supporto dei nostri tifosi ci ha aiutato andando in vantaggio. Un episodio ci ha condannati, ma preferisco aver visto la prestazione. Sono sicuro e convinto di quello che stiamo facendo".



SOSTITUZIONE SAMARDZIC - "Non era la partita calzante per le sue caratteristiche, specialmente in questo periodo storico nel quale fatichiamo a giocare. La sostituzione è stata tecnica, l'ho visto un po' spento e non potevamo permettercelo. Fino a quel momento però mi era piaciuto".



ZARRAGA - "Ragazzo straordinario, un professionista che non ha mollato un centimetro da quando sono arrivato. La rotta è questa, come nel caso di Thauvin. Si è calato nella realtà, sta muto e lavora".



MERCATO - "Non mi occupo di mercato, quando mi viene mezza idea mi metto il cilicio così non ci penso. Sono contento di questo gruppo, col quale possiamo venire fuori da questa situazione".