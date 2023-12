Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, ha parlato a Dazn prima della gara contro l'Inter:



"La medicina era questa, ritrovare la serenità. Cosa serve per uscire con un risultato da San Siro? Il piano gara è ben definito, contro questa Inter dura 3 minuti, poi ci vuole tanto coraggio per sopperire all’errore che è inevitabile. Serve coraggio di proporre quello su cui abbiamo lavorato e che può far male all’Inter. Schemi sì, ma anche tanto cuore. Lucca sta facendo molto bene, ha dato tanto a squadra e gruppo, ha risposto e ora serve continuità. Crediamo tantissimo nei suoi margini di miglioramento, per primo deve crederci lui".