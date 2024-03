Udinese, Cioffi: 'Verremo fuori con l'amore, ecco perché Payero fuori dopo mezz'ora'

Il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Torino:



"Non la partita che mi aspettavo, che ci aspettavamo. Potrei dire che abbiamo avuto tre giorni in meno per recuperare ma non lo dico, mi prendo le mie responsabilità per il risultato. Ho provato a dare una scossa togliendo Payero, il finale di primo tempo mi ha rincuorato ma poi siamo rientrati piatti, siamo rimasti i medesimi nonostante i cambi".



PRESSIONE - "Io non ho mai parlato di pressione messa dalla città e dai tifosi, ma solo di amore e di pubblico all'inglese. Con questo amore, ne verremo fuori. Dobbiamo guardare a noi, non possiamo essere così poveri di contenuti e di spirito da guardare gli altri".



LUCCA IN NAZIONALE - "Il merito va prima a lui e poi a tutto il nostro staff. Sono felicissimo per Perez, Bijol, Lovric, questo dimostra che quando siamo accesi le soddisfazioni arrivino. Sono convinto che torneranno pronti".