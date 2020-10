Jean-Victor Makengo è il colpo dell'ultimo giorno di mercato per l'Udinese: i bianconeri hanno trovato l'accordo con il Nizza per portare in Italia il promettente centrocampista francese classe '98, nell'ultima stagione in prestito al Tolosa. Trasferimento a titolo definitivo per un cifra vicina ai 3,5 milioni di euro.