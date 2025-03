Conte stregato da Solet: è sfida aperta a Inter e Atalanta

Redazione Calciomercato

Sono bastate 9 partite a Oumar Solet per prendersi l’Udinese. Il colosso francese sta impressionando tutti per una grande personalità tanto da diventare già il leader difensivo della formazione ben allenata dal tecnico austriaco Kosta Runjaić. Un altro colpo a cinque stelle quelli fatto registrare dalla famiglia Pozzo, che lo scorso 14 settembre era stata abile a superare una folta concorrenza tesserando a zero il classe 2000, che aveva appena risolto il suo contratto con il Salisburgo dopo una stagione tormentata. Il club della galassia Red Bull lo aveva messo ai margini appresa la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2025.

COLPO DI FULMINE- L’Udinese, lo scorso 9 febbraio, impose il pareggio al Napoli tra le mura amiche. Il migliore in campo fu proprio Solet che fu capace di disinnescare la potenza di Lukaku. Quella partita è stata una sorta di colpo di fulmine per Conte, che ha subito chiesto alla sua dirigenza di avviare i contatti per portarlo al "Maradona" nella prossima stagione. Oumar ha letteralmente impressionato il tecnico salentino, ora il club azzurro sta parlando con la famiglia Pozzo per capirne intenzioni e prezzo in vista della prossima estate.