Festy Ebosele, difensore dell'Udinese, ha parlato del suo futuro ai canali ufficiali del club friulano: "Ero molto felice dell'esordio in Serie A. Per me è stato un sogno che è diventato realtà. Ho sempre sperato di poter giocare a San Siro. Per questo voglio ringraziare il mister e il suo staff. L'ambientamento? Forse l'aspetto più problematico è la lingua. Per quanto riguarda il calcio, in Inghilterra è più fisico, in Italia si predilige la tattica".



SERIE A - "Per ora sono felice dove sono, continuo a migliorare e divertirmi. Vediamo dove questo mi porterà".