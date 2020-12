Udinese-Crotone 0-0



Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina (34’ s.t. Stryger Larsen), De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Nestorovski (20’ s.t. Deulofeu). All. Gotti.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Molina, Petriccione (37’ s.t. Zanellato), Messias (37’ s.t. Dragus), Reca; Riviere (10’ s.t. Eduardo Henrique), Simy. All. Stroppa.



Arbitro: Di Martino di Teramo



Ammoniti: 8’ p.t. Samir (U), 28’ p.t. Messias (C), 39’ p.t. Petriccione (C), 32’ s.t. Eduardo Henrique (C), 42’ s.t. Dragus (C)