Turno infrasettimanale per la 12esima giornata di Serie A, ad aprirla due incontri in questo martedì: alle 18.30 l'Udinese cerca la quarta vittoria consecutiva contro un Crotone in crisi, in serata poi il derby degli Inzaghi, Benevento-Lazio.





h. 18.30 UDINESE-CROTONE (Sky Sport 202, 251)



Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto. All. Gotti.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Eduardo, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa.





h. 20.45 BENEVENTO-LAZIO (Dazn, Dazn1 canale 209 Sky)



Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi.



Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe; Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi.