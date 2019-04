Ecco le parole di Marco D'Alessandro, giocatore dell'Udinese, dopo il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo: "Pareggio importante: al di là del risultato penso che non sia mai facile, ce l'abbiamo messa tutta, ci siamo complicati la vita da soli, abbiamo preso gol per un nostro errore. Nella ripresa abbiamo avuto un piglio diverso. Venivamo anche da un'infrasettimanale, ma quando siamo entrati negli spogliatoi sotto nel punteggio il mister ci ha dato coraggio, e alla fine siamo riusciti a pareggiare con l'energia messa in campo. Il futuro adesso è nelle nostre mani, ci sarà da soffrire fino all'ultima giornata."