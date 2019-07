Sebastien De Maio, difensore dell'Udinese, ha parlato al sito ufficiale del club friulano.



Queste le sue parole: "Ripartiamo con grande entusiasmo dopo una stagione difficile. Vogliamo partire bene, i carichi di lavoro per il momento non sono pesantissimi, ma dalla prossima settimana saranno più elevati. Abbiamo finito benissimo il campionato, spero di iniziare bene".



TANTI DIFENSORI - "Non conosco Becao ma ho visto un po' di video e credo abbia le qualità per fare bene. Siamo in sei, ci sarà bisogno di tutti".



SUL MODULO - "Tudor vuole cambiare qualcosa, ancora è presto però, mancano 7-8 giocatori. In Austria cominceremo a fare sul serio".



SULLE AMICHEVOLI - "Saranno molto importanti e ci daranno le risposte che vogliamo. Dovremo iniziare poi bene, per soffrire il meno possibile".