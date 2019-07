Sebastien De Maio, difensore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Rispetto all'anno scorso vogliamo subire meno, ed aggredire maggiormente. Una squadra compatta con più soluzioni davanti. In difesa siamo sei per tre posti: c'è da lavorare e il mister poi sceglierà, ma il campionato è lungo e credo che tutti avremo le nostre occasioni. Non vogliamo far soffrire troppo i tifosi e provare a divertirli, divertendoci noi a nostra volta".