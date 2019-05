Sebastien De Maio, difensore dell'Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della partita vinta per 2-1 contro il Cagliari.



Queste le sue parole: "Sono molto contento, non segnavo da tanto tempo. Abbiamo lavorato tanto sui calci piazzati, c'è grande soddisfazione nel finire il campionato con una vittoria. Fare 25 punti nel girone di ritorno significa aver fatto un grande lavoro, abbiamo festeggiato come giusto che sia. Sono molto contento di quanto fatto".