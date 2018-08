Rodrigo De Paul, numero 10 dell'Udinese, parla dopo la vittoria con la Sampdoria, arrivata grazie a un suo gol: "Abbiamo fatto una partita di gruppo come si deve fare, siamo contenti perché quando si soffre poi è molto più bello vincere. Noi giochiamo sempre con la voglia di vincere, con il Parma eravamo 2-0 sotto e abbiamo giocato con il cuore, oggi era diversa. In casa dobbiamo essere forti e dobbiamo puntare sui nostri tifosi sempre, oggi l’abbiamo vinta insieme ai tifosi. Velazquez? Sempre, quando arriva un nuovo mister, si cambia qualcosa, mi trovo bene con Velazquez e con tutto lo staff, sono contento e lavoro per migliorare sempre, poi quando arriva il gol e serve per vincere meglio, ma io sono tranquillo e felice per quello che ha fatto oggi la squadra. Come abbiamo fatto il secondo tempo con il Parma e come abbiamo fatto anche il secondo tempo di oggi, con voglia e cuore, è importante poi noi siamo una squadra di qualità, se lottiamo e diamo il 100% in ogni gara faremo sempre partite molto buone".