Al termine della sfida contro il Genoa, Rodrigo De Paul ha parlato a Dazn: "Alla fine abbiamo rischiato di buttare tutto lo sforzo fatto fino a lì. Potevamo essere più attenti, ma continuiamo a fare risultati positivi, raggiungere 40 punti non è semplice quest’anno. Quando iniziamo in svantaggio diventa difficile, in Serie A le squadre sono tatticamente tostissime. E' arrivato il gol, ma quando faccio un assist sono più contento".



SU MESSI E LAUTARO - "Sono fortissimi. Io lavoro tutti i giorni per divertirmi con loro in nazionale, abbiamo una grande squadra per la Copa America".



SUGLI ALTRI ARGENTINI - "Siamo una squadra di 25-26, non siamo solo argentini. Per Molina è il primo anno, non è facile. Sappiamo della qualità di Juan (Musso, ndr) e del Tucu Pereyra".