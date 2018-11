Il centrocampista dell'Udinese Rodrigo De Paul ha rilasciato le seguenti parole a Sky Sport dopo la vittoria contro la Roma: "Sono felice per i tifosi e per i miei compagni. Sono tornato solo da 48 ore ma volevo essere in campo e metterci la faccia dopo aver sbagliato il rigore a Empoli. Ora dobbiamo continuare così. L'arrivo di Nicola? Ci siamo detti che oggi cominciava un nuovo campionato, ma ci tengo a ringraziare Velazquez e il suo staff perchè questa vittoria è anche loro".